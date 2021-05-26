  • 2021年5月26日 星期三
  • 29º
  • 83%
熱門： 滿東邨爆眼女復必泰梁凌杰陳凱港

日報新聞 > 馬經

伊仁絮語——趣怡拼盡護級

2021-05-26 列印
　　第一場「趣怡」季初在方廄時，即使負重磅也跑獲亞軍，可惜隨後多仗受制於形勢，因而未能上名。牠最近試閘面對「速遞奇兵」及「韋小寶 」等惡馬，末段加以催策下，走勢亦不遜色。今仗配備作出改動，用意向好，現評分處於淘汰水平，戰意亦不用懷疑，若能交出季初水準，在此足以爭勝。

  第八場「莎皇者」能力不俗，在港第二仗跑谷草一哩爆冷入位，近兩仗重上二班的表現亦可。今仗負磅甚輕，再由季內騎輕磅馬成績甚佳的蔡明紹操刀，有力施突襲，替幕後爭取優異成績特別獎金。



Ian

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd