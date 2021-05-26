勝在有方——種福者穩位望贏

「種福者」除眼罩後近六仗全入前四名，演出遠比過往穩定。季初於谷草千二以快末段23秒01克服慢步速得平頭冠軍後，隔一仗跑千四米仍能跟其後輕勝四班之「都市神話」跑近而氣走翌戰補中之「生生勝勝」，屬水準甚高之亞軍。剛戰重返此程，雖然賺了超慢步速，但同樣跟好位之「翡翠劇院」和「合金皇」均無法逼近，前駒再出可在泥地贏馬，反映五歲PPG現處全熟期，準繩中略見進步。今隔五星期再出，快馬同樣不多，料可再切入前置賺形勢，拆組後遇對手非強，仍有穩位望贏機會。「嘉喜旺」季初可在千四氣走最近在四班入Q之「神期大帝」，實力比一般五班中級馬略高，今仗檔佳可威脅。方駿暉