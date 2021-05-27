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馬場浮世繪——場地乾快連場破紀錄時間

2021-05-27 列印
馬場浮世繪——場地乾快連場破紀錄時間
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　　近期天氣炎熱，場地也變得非常乾快，常常有馬匹以破紀錄時間取勝，昨晚便再次出現這種情況。本來第三場的「電訊巴打」締一分三十八秒五五贏馬，已打破了谷草一六五○米全港紀錄；但到第八場開齋的「莎皇者」，竟然造一分三十七秒九七，將紀錄再次刷新！至於第七場的一千米，贏馬的「舞士精神」締五十六秒○九，同樣打破全港紀錄。

馬場浮世繪

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