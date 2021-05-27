昨晚場地乾快，連場打破紀錄時間，莫雷拉憑石廄「電訊巴打」和方廄「舞士精神」起孖，最終險勝騎師王，至於前駒練者徐雨石則另贏「莎皇者」。其餘文家良勝出「種福者」和「天衣無縫」，與蔡明紹同告梅開二度。此外，巫顯東第一場犯規，被罰停賽兩日及七千五百元。莫雷拉昨晚成為騎師王，其中「電訊巴打」和「舞士精神」都在他胯下報捷，而前駒練者徐雨石表示：「『電訊巴打』上仗敗於對手較強，今仗則放得舒服，在步速合適下取勝，牠跑谷草的演出非常穩定，所以之後仍會集中渡江出擊，季內應該會多跑一場才唞暑。」「舞士精神」練者方嘉柏則說：「『舞士精神』曾有腳部問題，而且入閘後有脾氣，所以有一段長時間未能上陣，我們花了很多時間將其養回，上場牠久休復出，早段跑得太快，結果末段無以為繼，今日回復新鮮感縮程再戰，起步順利搶出並一放到底，馬主郭富城的耐心終於獲得回報，希望馬兒繼續在一千至千二米取得佳績。」其餘文家良昨晚憑「種福者」和「天衣無縫」起孖，他表示：「『種福者』今仗易配巴度，是因為潘頓答應其他聘約在先。此駒今仗再次一放到底，已確立了最佳跑法，如果賽後其勇態能夠保持，我或會安排多跑一場才唞暑。『天衣無縫』演出一次比一次進步，今仗雖然排十二檔，但負輕磅可以輕鬆跟前，如今牠證明在四班夠爭，只是曾有腳患，必須好好保養。」此外，昨晚華倉成績不俗，其中何良憑「怪獸媽媽」食頭胡後說：「『怪獸媽媽』目前只是四歲，仍在不斷進步，演出亦漸趨穩定，近仗落敗可歸咎欠點運氣。上仗巫顯東策騎此駒已發揮得不錯，今次再騎自然更得心應手，完全做到臨場的策騎指示。」而丁冠豪則憑「蝦餃燒賣」爆十九倍冷W，練者賽後說：「『蝦餃燒賣』之前在馬群中競跑時，顯得有點畏群，所以今仗加眼罩，希望牠可以集中精神。本來賽前我想此駒跟前跑，但出閘後太多馬匹搶前，何澤堯及時選擇留住後追，判斷非常正確，贏馬居功至偉。」至於容天鵬則勝出「正本歡心」，他表示：「『正本歡心』今仗遇上快馬不多，所以即使排外檔，早段要切入難度也不高。不過，我認為此駒升上三班要面對挑戰，因為只懂得放頭跑法單一，能否爭勝很視乎對手和形勢。」另一方面，馬會將在本周日賽事進行期間，轉播日本三冠系列次關的日本打吡，此賽今年已是第八十八屆，而首關日本二千堅尼的前五名馬匹均有列陣，冠軍「樂透心」更是當地傳媒預計的不足兩倍一面倒大熱門，倘若牠在日本打吡順利取勝，將成為日本賽馬史上第二十五駒包辦三冠前兩關，同時亦是第八匹以不敗之身贏出三冠前兩關的賽駒。至於應屆三冠雌馬系列首關櫻花賞得主Sodashi，亦已報名參加日本打吡，希望繼○七年的「伏特加」之後，成為日本賽馬史上第四匹贏出打吡的雌馬。記者：文傑、亨利