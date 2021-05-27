﻿順理成章——潘頓負傷雷神穩勝

大家都明白運動員難免總有一些傷患在身，對於發揮本身水準之影響程度也視乎比賽時所遇到之情況，正如潘頓上周三在頭場所勝之「赤馬雄風」，由於已具超班之實力，騎者未必要有十足狀態也可再度制勝，然而一些需要騎師全力發揮才交出最高水準的馬，假如鞍上人有些隱患或隱痛在身，其表現自然會打上折扣。
雖然剛周日潘頓如常上陣並也有馬贏，但同時他亦輸掉不少首或次熱門馬，其後便有人懷疑他是否仍未達最佳狀態。執筆時未知昨晚潘頓成績，且看他是否可用表現來粉碎上述的負面傳聞了。
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2021-05-27
近日內地加強打壓加密幣引起市場關注。據美國彭博社及中國的新華網引述消息指，內地近期加強打壓加密幣，是與非法採煤活動激增有關。 彭博社的消息人士透露，當局認為支撐數碼貨幣相關耗電量飆升，促使中國部份地區...
2021-05-27
距離開幕不足兩個月時間的東京夏季奧運，正在推進最後衝刺階段的籌備工作之際，東奧官方合作夥伴《朝日新聞》周三刊出社論，公開呼籲取消東京奧運。事件在日本社交媒體中獲多名政商名人轉載，引發大量討論。有報道指...
2021-05-27
據《星島地產網》報道，二手再錄議價成交，並獲用家承接，美聯高級分區營業經理林潤強表示，鴨脷洲海怡半島20座高層G室，面積618方呎，三房連套房間隔，議價後以1176.5萬易手，呎價19037元，據悉買...
2021-05-27
京東物流（2618）再掀新股熱潮，據市場消息指，京東物流一手（100股）中籤率僅8%，抽300手（3萬股）方穩中一手。另外，有「連登契媽」之稱的方舟投資創辦人Cathie Wood，旗下基金亦從國際配...
2021-05-27
雖說是今季澳職生力軍，FC麥克阿瑟卻以老將為骨幹，守將米利根及射手達比舒利在職業生涯晚期來投也好，皆異口同聲矢言劍指季後賽資格。今晚聯賽主場鬥狀態欠穩的中岸水手，該隊主帥米列錫也希望兩大老將一攻一守，憑經驗率隊取勝，主勝可捧。（香港時間今午5:05開賽） 二○一八年八月才合併成立的麥克阿瑟今季首戰澳職，雖然陣容平均年齡逾廿八點一歲屬列強第二老，但戰至常規賽末段經驗發揮作用，近六輪兩勝四和未嘗一敗。剩下三輪聯賽，該隊排第六，領先隨後的珀斯光輝、威靈頓鳳凰及西悉尼流浪者四至五分之多，有望躋身季後賽。 麥克阿瑟攻守無憂 三十五歲的米列錫聽從前澳洲國家隊戰友基維爾建議，今季...
2021-05-27
小朋友而家成日對住電腦study from home，對眼一啲休息都冇，想畀佢哋放吓電又唔使對住電腦，Mall樂哥有好介紹。葵興活化工廈[email protected]，開放咗空中花園[email protected]，仲由即日起至...
2021-05-25
MIRROR成員呂爵安（Edan）近日捲入曾出軌風波，其舊愛Stephanie回覆網民時疑大爆Edan曾「派帽」，有網民指他涉在讀大學時私訊撩「SP」(性伴)。Edan昨於社交網留言回應事件，稱不澄清...
2021-05-27
本港疫情放緩，繼本地遊復辦之後，港府昨天向郵輪公司開綠燈，批准在七月稍後開辦公海遊，除了有助旅遊業慢慢恢復過來，也向公眾展示，接種兩針新冠疫苗之後，可以變相取得「疫苗通行證」，可以參與社交、娛樂等活動，當局應持續推出讓持有疫苗通行證的市民參與活動，刺激市民去完成接種疫苗。 按港府與郵輪公司達成的共識，郵輪上的船員和工作人員打了兩針，就可以接待同樣打了兩針的市民，由於雙方都有一定免疫力，即使同處郵輪上，只要持續佩戴口罩、保持社交距離，在船上爆發疫情的風險十分低。另一方面，郵輪業經歷新冠疫情洗禮後，已經大大改善了船上的通風、消毒等抗疫措施，抗疫力度大為提升，公海遊是「封閉式」旅...
2021-05-27
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2021-05-27