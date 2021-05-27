﻿順理成章——潘頓負傷雷神穩勝

今個馬季已進入倒數階段，上周三發生潘頓因傷提早退下火線後，莫雷拉乘勢數胡將頭馬領先差距拉開，繼而剛周日續添勝仗，未計昨夜賽果，目前莫雷拉已拋離潘頓二十場頭馬，看來如無意外，莫雷拉有望重登冠軍寶座。至於談到潘頓因傷退出一事，賽後眾說紛紜，而且都是一些讓人對事件有質疑之負面消息。大家都明白運動員難免總有一些傷患在身，對於發揮本身水準之影響程度也視乎比賽時所遇到之情況，正如潘頓上周三在頭場所勝之「赤馬雄風」，由於已具超班之實力，騎者未必要有十足狀態也可再度制勝，然而一些需要騎師全力發揮才交出最高水準的馬，假如鞍上人有些隱患或隱痛在身，其表現自然會打上折扣。雖然剛周日潘頓如常上陣並也有馬贏，但同時他亦輸掉不少首或次熱門馬，其後便有人懷疑他是否仍未達最佳狀態。執筆時未知昨晚潘頓成績，且看他是否可用表現來粉碎上述的負面傳聞了。章名