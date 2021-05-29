  • 2021年5月29日 星期六
  • 31º
  • 73%
熱門： 10.1集結黎智英屯馬線放假攻略林鄭月娥

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——謀勇兼備至少休息半年

2021-05-29 列印
馬場浮世繪——謀勇兼備至少休息半年
Previous Next

  去年日本三冠雌馬盟主「謀勇兼備」，於上月在女皇盃跑第三，運回日本後被發現腳部出現問題，必須停止所有操練。前日「謀勇兼備」送往栗東馬醫院作詳細檢查，發現右前腿韌帶炎，需要至少休息半年，而該駒將會接受幹細胞移植手術，然後在下月初送到福島縣的康復中心，希望能夠讓牠完全康復。

馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd