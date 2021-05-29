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馬場浮世繪——明日三Ｔ彩金可高達六千萬

2021-05-29 列印
  由於上周日沙田賽事的三Ｔ無人獲中正獎，超過三千七百萬元多寶，將撥入明日賽事的三Ｔ彩池。如只有十元一注獨中正獎，估計彩金有機會高達六千萬元，成為自二○一二/一三馬季以來沙田日賽最高的三Ｔ彩金。

馬場浮世繪

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