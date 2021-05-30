頭號目標——好眼光值得憧憬

朋友平時睡得比我還晚，這天告訴我，凌晨四點多鐘在無線電視看到我十年前的節目《李純恩大食遊》。我說這個時段，該睡的都睡了，就算起來晨運的人，也都準備出門而無暇看電視，你竟然還可以看完一集，真是多謝捧場。 《大食遊》雖然拍於十年前，但今天看依然不錯，這個節目由我跟好朋友一起監製，又有非常好的導演，所有拍攝細節我都參與，知道水準在要求之上，起碼在香港還沒人拍得出如此內容的節目，所以也不用謙虛，是個好看的節目，即使如今只在極少人看的時段播出。 拍這個節目是源於我一直興趣探討的「一方水土養一方人」的主題，中國地大物博，各地水土差異極大，物產決定了生活質素，南甜北鹹東辣西酸，不同的口味...

2021-05-29