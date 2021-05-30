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頭號目標——好眼光值得憧憬

2021-05-30 列印
　　第十場二班一二○○米。臨場飛數形勢如何，現在難說得準，不過根據隔晚賠率「錶之未來」是大熱而「好眼光」有五倍，個人認為後駒值得一博。

　　其實「好眼光」上仗賽前筆者都認為贏面甚大，雖然最後三甲不入，但事後看「福逸」實在太強，而「好眼光」直路走內欄屬不利跑線之餘，在入直路後不久已被「福逸」追過，或多或少損害了鬥心，敗績未必反映真正實力。再說，參考「正本歡心」上仗在田泰安胯下跑至大敗，再出換潘頓可以變另一匹馬，則「好眼光」上仗同樣是換了田泰安之下放頭落敗，今仗換回雷神，亦有無限憧憬空間。



仲達
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