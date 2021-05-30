勝在有方——霹靂狂龍征服四班

「霹靂狂龍」今季首仗缺陣四個月即勝，表現只屬一般五班頭馬，但翌戰縮程中段發力上前贏得更易，則說服力大增。所以隨後回到四班跑千四，遇對手大幅增強，仍能跟其後勝三班之「真勝者」鬥得接近，即使步速相對有利也有四班中級水準。再出跑谷草千二可跟有七磅減之「秒秒精彩」串Q，後駒最近負重也可勝千四，水準同樣高。翌戰回師千四段段快開下跟其後贏三贏班之「無心睡眠」和「金莊令」跑近，表現再進一步。密跑回落後，細馬今次隔七周休夠才再出，貼欄前置賺形勢後可征服四班。「桃花紅」轉投東廄後於泥地跟跑一仗後，於此程走外疊也能彈離實力指標「二雋」，跑此程比早前之中長途好得多。從68分降下之自購馬，開竅後料可持續反彈。「友盈友福」三月中曾在三班此程以終極時速22秒51克服慢步速劣勢而衝近其後入三甲之「閃得快」，於四班怎也有微利，跑法機動可威脅。方駿暉