伊仁絮語——友盈友福有的放矢

第二場「友盈友福」來港前曾在一級賽中央公園錦標負於「大地光芒」而獲殿軍，其後更遠征美國，即使未能上名，但能力尚可。上季首度在港出戰，然而韁口太重，需要一些時間才能適應水土，所以連場敗陣。踏入今季後，馬兒走勢比前成熟，更數度在三班跑得接近。同主馬「齊齊友福」早前兩度在賀銘年胯下取勝，今仗換上福將，當然是有的放矢，若能克服重磅，應可橫掃。
Ian
香港新冠疫苗接種率現時僅約兩成，商界正推動獎賞谷針，信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團昨日更宣佈，共同捐出價值千萬港元的觀塘凱滙全新單位一個，作為抽獎的終極大獎，送予已打針的香港居民，隨即惹來社...
2021-05-29
今年是中國共產黨成立一百周年，臨近七月亦開始了重要慶祝活動的倒數。新華社昨日報道，因應七月一日前後的重要慶祝活動，將於下月二十六日起正式在北京梅地亞中心運行慶祝活動新聞中心。 屆時為有效防控疫情，新聞中心只邀請部份在京的港澳台記者和外國記者現場採訪慶祝活動，並開設新聞中心官方網站和微信公號，為記者報道提供必要的信息。不過就不會邀請境外記者臨時到北京採訪。 為方便無法到場的已報名註冊記者，網站將開設記者專區，提供相關中外文文件文本、圖片、視頻等新聞資料以供下載使用。 中宣部早前表示，中共總書記習近平將在慶祝大會上發表重要講話，並簽發證書，向為中共作出傑出貢獻、創造寶貴精神財富...
2021-05-29
白俄羅斯派軍機迫降客機事件，繼續發酵。歐盟向白俄羅斯實施「航空制裁」後，白俄的盟國俄羅斯亦作出反制，禁止法國航空公司及奧地利航空公司的飛機進入俄羅斯領空。歐盟就打算進一步懲罰白俄，瞄準該國利潤豐厚的鉀...
2021-05-29
港鐵大圍站上蓋項目柏傲莊III於周四（27日）公佈首批182伙價單，單位涵蓋一至四房戶型，折實674.8萬入場。發展商指有機會加推，並最快於下月初的周六進行首輪開售。 新世界營業及市務總監黃浩賢指出，...
2021-05-29
美團點評（3690）公佈今年首季業績，以非國際財務報告準則計，經調整虧損按年升17倍，至38.92億元（人民幣，下同），去年同期虧損2.16億元，股東應佔虧損則為48.46億元。期內收入按年升1.2倍...
2021-05-29
九年前，奇雲迪布尼作為車路士新兵，卻沒獲邀到現場目擊球隊稱霸歐聯，坦言對此耿耿於懷。今晚藍月首次躋身同一賽事決賽，倒戈的此子勢加把勁領軍在葡萄牙波圖火龍球場擊敗藍獅吐烏氣，今場英超內訌主勝可捧。 （Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周日凌晨3:00直播） 迪布尼在一二年一月已跟車路士簽約五年半，雖然當時繼續留在亨克，直到夏天才加盟，但實際已是藍獅成員。新東家卻沒有邀請他出席當年歐聯決賽，未能見證一班準隊友擊敗拜仁慕尼黑首捧大耳朵盃，此子至今仍耿耿於懷說：「我不在現場，因為沒獲邀請，對那場比賽記憶不多。」 不甘12年封王遭冷落 這...
2021-05-29
金鐘奕居新食店Salisterra剛開業，請來倫敦米芝蓮星級名廚負責設計餐單，菜式融合法國料理及意大利菜精髓，以時令食材為主，加上獨特的烹調風格，凸顯季節性海產與蔬果的最佳風味。 星級名廚主理新食店...
2021-05-26
霍汶希（Mani）、唐安麒、王敏德（Michael）和太太馬詩慧（Janet）等，昨日均有出席《亞洲模特盛典》香港賽區記者會，身為英皇高層、擁豐富經理人經驗的Mani擔任大會的總評審顧問；「台灣第一名...
2021-05-29
朋友平時睡得比我還晚，這天告訴我，凌晨四點多鐘在無線電視看到我十年前的節目《李純恩大食遊》。我說這個時段，該睡的都睡了，就算起來晨運的人，也都準備出門而無暇看電視，你竟然還可以看完一集，真是多謝捧場。 《大食遊》雖然拍於十年前，但今天看依然不錯，這個節目由我跟好朋友一起監製，又有非常好的導演，所有拍攝細節我都參與，知道水準在要求之上，起碼在香港還沒人拍得出如此內容的節目，所以也不用謙虛，是個好看的節目，即使如今只在極少人看的時段播出。 拍這個節目是源於我一直興趣探討的「一方水土養一方人」的主題，中國地大物博，各地水土差異極大，物產決定了生活質素，南甜北鹹東辣西酸，不同的口味...
2021-05-29
第十場二班一二○○米。臨場飛數形勢如何，現在難說得準，不過根據隔晚賠率「錶之未來」是大熱而「好眼光」有五倍，個人認為後駒值得一博。 其實「好眼光」上仗賽前筆者都認為贏面甚大，雖然最後三甲不入，但事後看「福逸」實在太強，而「好眼光」直路走內欄屬不利跑線之餘，在入直路後不久已被「福逸」追過，或多或少損害了鬥心，敗績未必反映真正實力。再說，參考「正本歡心」上仗在田泰安胯下跑至大敗，再出換潘頓可以變另一匹馬，則「好眼光」上仗同樣是換了田泰安之下放頭落敗，今仗換回雷神，亦有無限憧憬空間。 仲達
2021-05-30