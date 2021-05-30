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伊仁絮語——友盈友福有的放矢

2021-05-30 列印
　　第一場「幸運飛彈」上季能於四班贏馬，可惜今季曾因健康問題而影響部署。幸好自三月復出後，接連四仗都愈見進步。大前仗跑二千米採取前領策略，僅在最後一百米才告乏力；上仗轉戰谷草大長途，末段略顯均速而負於最近兩捷的「大有心得」，表現並不差。今仗首度降至五班出戰，雖然負磅較重，但本身級數較同組對手為高，加上由潘頓操刀，可望發揮最佳水準。

　　第二場「友盈友福」來港前曾在一級賽中央公園錦標負於「大地光芒」而獲殿軍，其後更遠征美國，即使未能上名，但能力尚可。上季首度在港出戰，然而韁口太重，需要一些時間才能適應水土，所以連場敗陣。踏入今季後，馬兒走勢比前成熟，更數度在三班跑得接近。同主馬「齊齊友福」早前兩度在賀銘年胯下取勝，今仗換上福將，當然是有的放矢，若能克服重磅，應可橫掃。



Ian
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