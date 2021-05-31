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馬場浮世繪——楊明綸隔四個月再展力量

2021-05-31 列印
馬場浮世繪——楊明綸隔四個月再展力量
馬場浮世繪——楊明綸隔四個月再展力量
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　　楊明綸今季成績非常普通，對上一次贏馬已要數到一月份的丁廄「變數」，相隔四個月之後，騎者昨日終於打破悶局，於第八場憑姚廄「團結力量」爆出五十六倍W，而此駒亦是他與姚本輝自二○一六年九月的「陀飛輪」後，相隔近五年再度攜手建功。至於姚本輝賽後說：「『團結力量』的腳法向來有小問題，不太適合在香港的場地操練，所以要運到從化，而效果相當不俗，馬身變得強壯，今仗牠憑輕磅之利勝出，當然楊明綸的發揮亦出色。」

馬場浮世繪

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