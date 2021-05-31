  • 2021年5月31日 星期一
  • 27º
  • 87%
熱門： 疫苗交通警議事論事又一城商場加拿大

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——偉廄獅子山錦標日愛起孖

2021-05-31 列印
馬場浮世繪——偉廄獅子山錦標日愛起孖
Previous Next

　　昨日舉行三級賽獅子山錦標，蘇偉賢雖然無馬爭盃，但在其他場次就憑「萬市之光」和「合夥雄心」起孖而回。無獨有偶，原來在上年同一賽日，蘇偉賢曾經憑「勇晉大師」和「牛角仔」贏馬，而此兩駒昨日亦有上陣，結果後駒跑入一席冷門亞軍。總括而言，蘇偉賢似乎很喜歡這個賽日出擊，大家不妨寄存。

馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd