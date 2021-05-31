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馬場浮世繪——郭能復出心情大好爆冷P

2021-05-31 列印
馬場浮世繪——郭能復出心情大好爆冷P
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　　早前上訴得直的郭能，昨日終於刑滿復出，未知是否可以重踏綠茵場，頭場開跑前已見其心情大好，逢人便豎起大拇指，隔住口罩都感受到其燦爛笑容。不過騎者昨日成績就一般般，較有支持票數的「無極戰士」、「噴火龍」和「精彩非凡」都跑到無影，反而憑獨贏九十七倍的「健康第一」闖入季席！

馬場浮世繪

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