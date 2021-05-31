何澤堯四W封王 雷神蘇偉賢文家良起孖 方嘉柏捧盃升榜首

昨日方嘉柏勝出「度身訂做」、「達心星」和「果然友」，奪得獅子山錦標並追過蔡約翰升上榜首。而為前駒開齋的何澤堯，另贏偉廄「萬市之光」和「合夥雄心」、希廄「肥仔叻叻」，停賽前四W兼做騎師王。其餘莫雷拉和文家良都梅開二度。此外，巫顯東第五場犯規，被罰停賽兩日及七千五百元。方嘉柏昨日憑「度身訂做」、「達心星」和「果然友」三W，其中「達心星」奪得三級賽獅子山錦標，練者賽後表示：「我很高興『達心星』能夠在今場三級賽復出並出擊得手，但今場牠負輕磅且排好檔，是在最有利形勢下爭勝，雖然直路受到『健康愉快』的威脅，但這是預期之內，因為後駒實力亦強。『達心星』仍有很大進步空間，倘若能夠保持進度，便有機會在十二月香港國際賽取得好成績，至於會否出戰下月的精英盃，要視乎賽後狀態而定，但同主馬『顯心星』則肯定會上陣。『果然友』季內演出非常準繩，就算近仗只能上名，莫雷拉仍願意繼續策騎，今仗賽前預期沒有步速，所以重用跟前戰略，結果成功勝回一仗。」而「度身訂做」馬主嚴顯強透露：「雖然『度身訂做』最近兩仗賽後都被發現氣管多血，但今次臨場練馬師方嘉柏對我表示，只要馬兒陣上不再出現此問題，便有機會交出好成績，結果成功打開勝利，希望其健康持續穩定，以便繼續爭功。」至於莫雷拉雖然憑「達心星」和「果然友」起孖兼捧盃，但騎師王仍不敵何澤堯，因為後者除了為「度身訂做」開齋，另與蘇偉賢合作勝出「萬市之光」和「合夥雄心」，尾場再贏希廄「肥仔叻叻」。其中蘇偉賢賽後說：「『萬市之光』上仗全部走外疊蝕位，仍然後追不俗，但今仗排外檔起步，令我信心打了折扣，結果牠完全克服難題，始終狀態已經逐漸到位，至於季內會否再跑要稍後才決定。『合夥雄心』前仗初出跑千二後上不及，但上仗增程千四，演出卻未如預期，所以今次回師千二，並且加面箍，希望有助其集中精神競賽，最終憑今日跑道利追的形勢開齋，預期牠下季四歲表現會更好。」另外，文家良昨日憑「安承」和「都柏名駒」梅開二度，有趣的是原來兩駒都信心不大，前駒今仗在潘明輝胯下爆出五十八倍大冷W，馬主代表王忠秣指：「『安承』在上手馬房曾經內出血，所以文家良接手後很小心操練，其實今仗賽前我也沒有信心，畢竟牠已經六歲再難進步，只希望健康能夠保持正常。」而對於「都柏名駒」之勝，文家良則說：「『都柏名駒』今仗取勝令我和馬主都很高興，但嚴格來說我們信心不大，因為馬兒近期表現不算突出，最終能夠取勝全因田泰安留放得宜。」其餘潘頓昨日只憑「超音鼠」大熱掄元，練者羅富全說：「『超音鼠』上仗出閘起擒失了先機，今仗則出閘順利，因此交出好表現。此駒在外地出賽不多，目前仍很稚嫩，但領悟力很強，每跑一場都有進步，所以季內應該會繼續出戰。」記者：文傑、亨利