  • 2021年6月1日 星期二
  • 27º
  • 92%
熱門： 疫苗抽獎賞你遊香港居屋胡雅文

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——馬主獲准偕一人探馬半小時

2021-06-01 列印
  隨香港的新冠疫情逐漸緩和，馬會早前開始逐漸放寬在早前疫情最嚴峻時間的一系列限制，例如所有騎師與練馬師，現時都獲准外出用膳。另外由兩個星期之前開始，馬主更可恢復入馬房探班，不過入倉前必須事先向練馬師預約，探馬時間為下午三時至五時，探馬時間最多三十分鐘，而馬主可以帶一位來賓同行。

  但馬會為怕人數太多，暫限制在同一時間內，一個馬房不可以有超過八位馬主和來賓在場，另外他們由步入保安接待處及至離開馬房時，均要有馬房的工作人員陪同。



馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd