輝灑自如——花邊故事 引人入勝

筆者每次賽事入場，如果不是有公務在身，例必會遊走於各層廂房，和相熟的馬主和會員打打招呼，寒暄幾句，建立良好的人際網絡，絕對是在馬圈生存下去的基本條件。亦因如此，小弟在馬主廂房往往可以聽到一些特別的故事。原來上周三夜馬其中一位參賽馬的馬主，剛好是在隔鄰的私家醫院接受了一個小手術，而醫生也叮囑他要留院觀察兩晚，可是正值愛駒上陣，自然忍不住偷走去到馬場，見證自己的馬兒首匹衝過終點，歡天喜地拉完頭馬，然後又偷偷回到自己的病房。醫生有見其如此精神奕奕，於是便批准他星期四就可出院休養，周日看到他時，他更為此事侃侃而談，可見得心情起伏的確會帶動到身體狀況。其實上述只是一個閒時的小花邊，不過馬迷也往往喜歡聽這類故事。但我已經脫離採訪的崗位有段長時間，否則必然可以將之撰寫成一個八百字的動人專輯呢！朱鎮輝