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重點出擊——電玩時代 冷味盎然

2021-06-02 列印
　　第九場局勢禾雀亂飛，嘗試從步速形勢入手，由於「高友之星」是具備速度的短途馬，除非今次刻意放棄早段，否則再加入「友港友笑」和「童話」等前置型馬，相信賽事前中段的步速不會太慢。此外，天文台預測今日有雨，令臨場跑道狀況加添不明朗因素。

  今場筆者的心水是「電玩時代」，如果上述猜測正確，此駒在外地跑二千米曾得第五，起碼長力受過考驗，所以就算今次遇上快步速，預期也有足夠氣量應付。再者，牠在外地曾兩戰大爛地俱獲勝，另一次角逐泥濘地也得季軍，顯然腳法善打水戰，相對今場馬匹，本身算是多一點黏地依據。



  論近況，「電玩時代」近兩仗跑泥地一再遇上場地不利追，但仍能交出不俗追勢，可見狀態漸勇。本身季內只三戰，體力必較對手優勝，若由於近績一般而換來分頭，那就更加值博。

安西教練

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