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伊仁絮語——寶山鷹回勇爭勝

2021-06-02 列印
　　第三場「寶山鷹」今季演出令人失望，上仗更跑至心律不正，惟最近試閘狀態回勇，今仗降落四班，當然有利可圖。以往史卓豐騎此駒曾報捷，盡顯人馬合拍，今次憑二檔之利，可望見底反彈。

  第八場「精彩輝煌」前季在港初出即贏頭馬，反映能力極高，上季因評分過高而進入回氣期。今季首回合僅負於「善傳萬里」得亞軍，表現已復甦，可惜受腳患影響，其後久休半年才復出。上仗牠跑不合適的直路賽也有點追勢，熱身而言效果良好，今仗回師勝途可一爭。



Ian

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