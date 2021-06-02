勝在有方——鼓浪順風贏馬交代

港府推「打針假」，鼓勵公僕接種新冠疫苗；商界也提供獎賞，吸引公眾去打針。「着數」多籮籮，不少市民心動，把無必要的戒心放低，近日預約接種和打針的人數，均呈上升趨勢。按港府下一個部署，是讓打了兩針的市民，在疫情重來之際，受較少防疫措施的限制，屆時他們使用加強版的「安心出行」，等如持有「針紙」，通行無阻。 港府昨午推出「安心出行」流動應用程式2.0版本，供公眾下載，新增「電子疫苗接種及檢測紀錄」功能，市民掃描接種疫苗紙本或電子針卡二維碼，可以儲存於程式之內，同時亦可以儲存電子檢測紀錄，令「安心出行」變身成類似內地的「健康碼」，持有者可以進出不同處所，未有者即代表未打針，或會被拒於...

2021-06-02