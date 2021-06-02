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勝在有方——鼓浪順風贏馬交代

2021-06-02 列印
　　「鼓浪順風」外地六戰全入前兩名，多跑不會疲。上季來港後亦在最後五戰全入三甲，評67分於三班此程能擊退其後一再在二班跑得好之「知道必勝」，水準甚高。今季初連場跟跑後，對上五仗已轉穩。其中590場次慢步速追近「股票傳奇」和「場場精綵」；翌戰亦追近新勝姿態強勁之「以戰養戰」，實力比一般三四班升降機稍高。剛戰起步受擠，四百五十米處又勒避，仍以全場第二快末段追近「勇眼光」，確認已跑起狀態。今次排檔轉佳而起用田泰安，只要場地並非太不利追，應可贏馬交代。

  「喜駿之星」最近兩戰均是於二疊段段快跟下得一冠一季，持續交出四班中上級水準，起用潘頓應求添食。



方駿暉

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