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馬場浮世繪——蔣嘉琦做馬販又有馬贏

2021-06-03 列印
馬場浮世繪——蔣嘉琦做馬販又有馬贏
馬場浮世繪——蔣嘉琦做馬販又有馬贏
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　　昨晚練馬師賀賢憑「紅磚勇士」和「日就月將」成功包辦第三口孖寶，其中「日就月將」在巴度胯下開齋，於四班一哩賽取得處女勝利。至於賽後在凱旋門上，見到目前已經轉任馬販的前女騎師蔣嘉琦，也有份一起拉頭馬，據悉這是因為「日就月將」正是由她經手引入的，而賀賢之後亦與蔣嘉琦互相祝賀。

馬場浮世繪

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