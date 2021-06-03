昨晚的騎師王競爭激烈，巴度直至尾場才奠定勝局，而他分別為賀廄「日就月將」和韋廄「富祿」報捷；至於賀賢另贏「紅磚勇士」，韋達則另贏「八心之威」。其餘潘頓和潘明輝亦都梅開二度。昨晚巴度險勝騎師王，其中賀廄「日就月將」和韋廄「富祿」都由他經手贏馬，而賀賢則另贏「紅磚勇士」包辦第三口孖寶，練者賽後說：「『紅磚勇士』上從化之後有新鮮感，今仗步速亦適合其後追，由於以往跑田草千四和谷草一哩都曾接近，稍後應該會再跑這兩個路程，目標是唞暑前跑多一仗。『日就月將』體形比較細，心智也未完全成熟，但今季演出一直非常穩定，只欠缺一場頭馬，今仗在巴度出色發揮終於取勝，日後牠應該可以跑至二千米。」至於韋達和潘頓昨晚亦告起孖，前者勝出「八心之威」和「富祿」，而他憑「八心之威」食頭胡後說：「『八心之威』來港初期展示出良好質素，可是其後卻要接受喉部手術，但主診的羅沛成醫生處理得很好，而馬兒需要自己回復信心，經過幾番上名後，今場終於贏馬。此駒今仗雖排十二檔，但本身起步不算快，需要跑過一段路程才能逐步加速，排大外檔反而更合適，當我看到牠轉彎入直路時領先兩馬位，已知奠定勝局，之後應該會再跑一場才唞暑。」而潘頓則勝出「威妙星」和「騰龍超影」兩匹大熱門馬，前駒練者容天鵬賽後說：「今仗場地偏向利前置，而『威妙星』排一檔，潘頓把握到有利形勢放頭，結果成功打開勝門。此駒的情緒和氣管都有問題，所以我經常安排牠到從化，因為當地的環境對其很有幫助。」「騰龍超影」練者蘇保羅則說：「『騰龍超影』已經九歲，但健康一直穩定，所以可以多跑，今仗牠與亞軍鬥足一條直路，幸好我們最終獲得幸運之神眷顧。我會與馬主商議，看看是否讓此駒光榮退役。」其餘蘇偉賢和梁家俊合作憑「好好彩彩」贏馬，練者賽後指：「我一直認為『好好彩彩』有三班實力，過往只因健康問題影響，需要多點時間康復，由於牠曾經不戴眼罩試谷閘而有好走勢，所以今仗除下一試，結果陣上亦能交出好表現。」另外，本周日沙田賽事進行期間，將轉播日本東京競馬場舉行的國際一級賽安田紀念賽，今屆此賽將有十五駒報名，雌馬「放聲歡呼」於去年贏出此賽後，再贏出三場一級賽，包括在上月中輕易贏出維多利亞一哩錦標，加上過去三年雌馬表現出色，去年「放聲歡呼」、「杏目」和「樸素無華」更包辦第一第二和第四名，所以「放聲歡呼」目前被傳媒預計將成為不足兩倍大熱門。至於一九年此賽盟主「冠軍車手」，則被估計成為次熱門。此外，於女皇盃跑第四的日本馬「神業」，將在本月二十七日的寶塚紀念賽復出，並將強配福永祐一主轡。記者：文傑、亨利