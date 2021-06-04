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馬場浮世繪——冠軍人馬頒獎禮形式將拍板

2021-06-04 列印
  隨本港新冠疫情逐漸放緩，香港馬會將於短期內決定下月舉行「香港賽馬會冠軍人馬頒獎禮」的形式。這項馬季煞科前的盛事，過往都會選址在酒店宴會廳舉行，去季則受疫情影響，改於沙田馬場以線上轉播形式頒獎。據知馬會暫時比較傾向選址在酒店舉行，但傳統在頒獎禮前舉行的酒會和晚宴則會取消，只集中辦好頒獎環節，以達到典禮以表揚得獎者的目的。

馬場浮世繪

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