張氏理論——葉森打吡 港人熟悉

明晚跑葉森打吡，這場大賽是香港馬會最早期轉播的海外賽事，原因之一是以前這場三歲馬經典大賽是於星期三跑的，當年谷中夜賽只跑六場，十時一刻跑尾場，未幾改為七場，也止於十時半便跑尾場。而葉森打吡剛好於香港十一時前作賽，於是跑完本地馬，有興趣的馬迷可留下看葉森及投注。後來停播多年，全因為這場大賽改為跑星期六，而香港周末只跑日賽，所以不合時段而無播多年。直至十多年前，馬會正式大搞海外賽日才重現。早年也有播全英跳欄大賽，也是於夜馬後播。反而最特色是墨爾本盃，由於星期二不是香港賽日，快活谷馬場卻特別會於中午開放，讓公眾馬迷可入內看這場逢十一月首個周二舉行的大賽加另外兩場當地賽事，並可下注。當天會有數以百計的澳洲僑民在快活谷場內吃午餐，兼看賽馬，由早上十時許開始，各人盡情吃喝到下年二三時。當年老張家居跑馬地，電台也作直播，於是會十一時許離家，二時許才回家吃午飯，另有一番情懷。因為其時開始入秋，精神爽利也。張福元