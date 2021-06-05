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馬場浮世繪——葉森打吡近年賽果偏冷

2021-06-05 列印
  葉森打吡大賽過往主要由三大熱門馬之一勝出，但近年趨勢有變，最近四屆勝出馬匹均非熱門馬，去年冠軍「蛇蚊石」在當地更是二十五倍大冷。至於排檔方面，看數據最近十二屆打吡冠軍，十屆由排七檔或以上的馬匹勝出。此外，東帝錦標向被視為打吡前哨戰，可是最近二十年只有三駒能夠包辦兩賽冠軍，對上一匹為一五年的「金號角」，今屆東帝錦標盟主「颶風萊恩」能否再下一城，賽後便有答案。

馬場浮世繪

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