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馬場浮世繪——明月千山黎海榮又得關照

2021-06-07 列印
馬場浮世繪——明月千山黎海榮又得關照
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　　黎海榮今季成績沉迷，幸好徐雨石仍有關照，昨日騎者便憑石廄「明月千山」食頭胡，取得本身季內第四場頭馬，而此駒今季兩W都是由黎海榮經手。至於另一位曾與黎海榮合作搏殺的練者是文家良，騎練季內合作贏過「好友無敵」，而昨日兩人有「歡樂小子」跑入冷P。賽後練者徐雨石則說：「『明月千山』跑千二米最正宗，但五班的同程賽事有限，所以要讓其角逐不同路程，保持競賽意識，今仗牠守在三四位競逐，形勢非常理想，鞍上人黎海榮發揮得很醒目。」

馬場浮世繪



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