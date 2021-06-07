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馬場浮世繪——神之水滴巨額P過關得手

2021-06-07 列印
馬場浮世繪——神之水滴巨額P過關得手
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　　蔡約翰馬房的「神之水滴」上仗初出即大勝，所以昨日雖然升班而臨，其賠率仍由隔晚熱到臨場，一直是獨贏不足兩倍的大熱門，而賽前其位置賠率更受巨額過關影響，最終馬兒力保一席季軍，大戶又順利得手！

馬場浮世繪



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