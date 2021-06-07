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馬場浮世繪——蘇保羅炮製多捷馬最拿手

2021-06-07 列印
　　蘇保羅馬房的「喜氣綿綿」昨日由五班升上四班作賽，但仍能成功報捷，取得本身季內第四W，表現非常出色。翻查紀錄，蘇保羅上季亦有「韋小寶」和「執到笑」各取四W，似乎練者非常擅於炮製多捷馬。

馬場浮世繪



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