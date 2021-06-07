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馬場浮世繪——投注過大三T派彩曾延遲

2021-06-07 列印
　　昨日第六場賽事舉行完畢後，焦點所在的六千多萬元三T多寶卻遲遲未有派彩，官方只公布因技術問題而延遲，最終在經過接近九十分鐘後，馬會於下午五時十二分派彩，三T每十元派彩二千三百零四萬多元。其後馬會作官方解釋，謂由於昨日的三T彩池投注交易量龐大，彩金計算程序需時較長，因此要增加額外的電腦資源，以確保往後場次的彩金計算程序不受影響。

馬場浮世繪



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