馬場浮世繪——葉森賽日破轉播投注紀錄

韓國一名工業設計師開發出稱為「第三隻眼」的機械眼球，低頭族將此眼球戴在額頭上後，若前方出現障礙物，就會發出警告聲。 他希望藉此諷刺性解決方案，警告人們手機成癮問題。 據「第三隻眼」設計師、二十八歲的彭閔旭（Paeng Min-wook，音譯）表示：「因為我們的眼睛無法離開手機，所以未來將需要多一隻眼睛。」 彭閔旭示範如何使用此裝置時，引起不少路人的注目。他本人稱：「這是未來人類有三隻眼睛的模樣。」不過路人表示：「我覺得他看起來像是額頭上有一隻眼睛的外星人。最近有許多年輕人可能因為邊走路邊使用手機而發生意外，這個發明對他們是好事。」 彭閔旭指他藉由提出這個諷刺的解決方案，希...

2021-06-07