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馬場浮世繪——葉森賽日破轉播投注紀錄

2021-06-07 列印
　　馬會前晚轉播英國葉森馬場的「葉森打吡賽馬日」，全日七場賽事總投注額為三億四百萬三千多元，打破去年六月十八日創下的三億三百四十萬的越洋賽日投注額紀錄，本月還有六個越洋轉播賽日，而且七月和八月也有多個轉播賽日，屆時再打破紀錄並不出奇。

馬場浮世繪



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