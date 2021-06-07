雄深雅健——多餘資訊 毋須上心

時間不等人，進入最後十次賽日倒數階段，每逢至此，總會有一些閒語或提示，也許無心害你，受言論影響多大，因人而異，睇完不上心或睇完記在心，分別好大！每近季尾，爭名次、爭畢業、未交代、體力佔優，一堆這樣、那樣說法，好聽是提醒，不好聽是干擾。爭甚麼都好，只是一個目標，唔代表全世界都要讓你，我們這類局外人，根本無必要替人家緊張，記緊勿將這等因素滲進賽前度馬，再往下影響到投注。一季流水帳，千二、三匹馬，只約三分二馬出賽，一季不贏馬多的是，唔係想就可以贏，季初、季中、季尾都如是。要贏終究要講能力，放諸高、中、低班賽事都一樣，來到季尾，還有一大堆未贏馬，又有騎、練爭呢樣、那樣，再理會上述所謂溫馨提示，試問可以度得幾多？子健