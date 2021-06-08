馬場浮世繪——霍宏聲獲發牌郭能別香江

馬會牌照委員會昨晨開會，處理來季練馬師、騎師和副練馬師的發牌事宜。騎師陣容跟今季大致無變，最矚目是練馬師霍利時的兒子霍宏聲（圖）初獲簽發半季牌照，至於甚為馬迷關注的郭能，就因無申請牌照，故披甲至七月十四日的煞科谷戰後，便會告別香港。郭能今季暫贏二十一場頭馬，跟上季贏二十五場頭馬相差不遠，然而自從上訴得直獲減刑後，於五月三十日復出以來，仍未贏過頭馬。有消息指，牌委員會於簽發新一季牌照前的一個月左右，都會提醒騎師入紙，郭能這次卻例外，要遲至日前才獲補發申請表，也許郭能亦因此知難而退。其實郭能早前已為舉家離港做好準備，先安排了兩個較年長的兒子返回英國辦理入學手續。郭能於二○一○/一一馬季先以客串性質在港策騎，至一四/一五馬季起長駐香港，在港暫累積二百七十六場勝仗。至於新面孔霍宏聲現年僅十九歲，曾在港生活多年的他，但一七年起開始在南非出賽，於一八/一九、一九/二○馬季成為南非冠軍見習騎師，至上周六止，今季贏馬一百零八場排騎師榜第八位，並剛於周日策Ambiorix贏出一級賽Gold Medallion。因應疫情，估計霍宏聲會待下月初在德班出戰七月盃後，先往英國或杜拜隔離一段時間，然後才來港。跟霍宏聲同獲簽半季牌照至來年二月十三日的洋將，還有彭國年、波健士、馬雅與班德禮。其他獲發全季牌照的華洋騎師，則跟現時無變，然而馬會已通知黃皓楠及黃俊，如果下季成績無顯著改善，有可能之後不獲發牌。黃皓楠今季暫僅一捷，黃俊仍未開齋。現時的二十一位練馬師就全部獲發來季牌照，無加無減。副練方面，就只有駐從化工作的人選有變動，徐君禮與文健威同獲擢升，分別出任蘇保羅與葉楚航在從化馬房的副手，另押後任命容天鵬在從化的副練人選。馬場浮世繪