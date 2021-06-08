輝灑自如——新馬訓練 欲速不達

每年到了六七月都是讓人十分欣喜的時候，因為在年初周歲拍賣會購入的周歲馬，都會被安排在這時候投入初步訓練，看着牠們由一匹甚麼都不懂的小馬，開始學習上鞍、套韁、過閘，然後由專業的策騎員教育，學聽從指令、轉彎、出腳，整個過程都不能夠操之過急，否則令到小馬太大壓力的話，很可能會影響牠日後的進程。很多人都不知道，其實馬匹是甚為細膽的動物，尤其是一兩歲的新馬，如果在這個時期有不好的經驗，在未來的日子是否可以擺脫陰影，絕對是未知之數，所以我們一般都會向負責教育幼馬的牧場，要求務必要先讓馬兒放鬆，如果不是趕着要在兩歲試跑拍賣會轉售，就寧願慢一點也不要勉強行事。而擁有二、三十年經驗的老行家，收費一般都會比年輕人為高，可見託練馬匹的人，心態都是類近。朱鎮輝