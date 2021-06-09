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伊仁絮語——冰雪奇遇進步可捧

2021-06-09 列印
　　第二場「旋里多彩」至今一贏四位全來自泥地，然而牠在港首季曾多次渡江出戰，當時評分更高，經常排外檔也有走勢，根本窄場亦合發揮。上季牠曾於谷草千二採用前領策略，僅在最後一百乏力而負於頭馬「英之星」兩身位。今仗排位理想，若臨場票數出現異動，更要留意。

  第三場「冰雪奇遇」上仗轉倉初出即上名，進步顯著。今場對手僅得「電訊超班」於上仗上名，但此駒出閘向來欠穩，始終「冰雪奇遇」出賽經驗尚淺，仍有不少進步空間，更加值得憧憬。



Ian

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