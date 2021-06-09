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勝在有方——陽明高高再贏千二

2021-06-09 列印
　　「陽明高高」全盛時至少有三班中級水準。見頂回落後，上季尾打疊三仗於四班入三甲，證明多跑不疲，體力於此階段仍夠強。今季初入位後表現回落，遂轉到谷草千二找尋較弱對手，果然找到更佳出路。一月時可氣走其後一再跑得好之「日日靚」和「好運寶馬」，水準原來甚高。最近能輕取上星期差點贏馬之「有運行」和今又同場之「勇眼光」，雖然總時間未算出色，但屬當晚極少數可在直路外疊路段追上之頭馬，且姿態超強。

  今次「陽明高高」用五磅生抵銷評分加幅，拆開三組後遇對手未見增強，六歲馬必無保留，憑季尾例好之強橫體力，可以第四次贏此程。



方駿暉

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