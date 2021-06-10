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馬場浮世繪——蔡明紹徐雨石和氣生財

2021-06-10 列印
馬場浮世繪——蔡明紹徐雨石和氣生財
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　　昨晚徐雨石憑「電訊超班」、「中華威威」和「和氣生財」贏三W，其中「和氣生財」於第八場二班一千米賽事，由蔡明紹一放到底取勝。翻查紀錄，今季蔡明紹與徐雨石合作可謂貴精不貴多，連同昨晚的「和氣生財」總共只有十次，但竟然交出四場頭馬，至於「和氣生財」季內三次交由蔡明紹壓陣更是全勝，人馬極度合拍！

馬場浮世繪

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