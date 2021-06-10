田泰安昨晚憑「賞心星」、「電訊超班」、「中華威威」和「赤馬雄風」四W，並於第七場之後提前成為騎師王。至於徐雨石則憑「電訊超班」、「中華威威」和「和氣生財」中三元。韋達和周俊樂「天火同人」和「運利多」攜手起孖。此外，競賽董事小組擬於明日在跑馬地馬場研訊室，繼續就上周日第六場賽事裏，巴度策騎「機緣巧俠」的方式，尤其是直路上的騎法展開研訊。田泰安昨晚贏得四W，並且成為騎師王，頭場他先憑「賞心星」展開勝利序幕，練者方嘉柏則說：「『賞心星』今仗完全按賽前部署發揮，由於其早段速度不太快，所以經常只後上得四五名，賽前我跟田泰安說，馬兒目前狀態甚勇，加上評分有利，於是決定採用上季贏馬的方法，在對面直路開始催策上前，務求一早拋離對手，結果牠又跑出水準，表現令人十分滿意。」之後田泰安再與徐雨石合作憑「電訊超班」和「中華威威」包辦第三口孖寶，練者賽後表示：「『電訊超班』經常搏失，主因跑法太被動，而且谷戰亦很講求形勢，今仗早段能守在七八位，處境較佳之下，終於趕及後上取勝，之後牠要升上三班，或會安排多跑一場，但仍要視乎其狀態。『中華威威』來投後健康正常，並且慢慢成長，轉五歲後演出逐漸穩定，之前牠多數跑泥地，今次則是刻意轉跑谷草，希望提升新鮮感。」至於韋達和周俊樂合作憑「天火同人」和「運利多」起孖，練者賽後說：「『天火同人』自從服役以來，一直不停進步，今場升上三班出賽，仍然取得季內第三場頭馬。此駒容易訓練，只是有時會過火一點，需要控制其情緒，今場賽後將提早唞暑，讓其有足夠時間成熟進步，雖然牠今季集中跑一千米，但只是天生速度足夠，而且未成熟，來季一定會在千二米競逐。」其餘潘頓憑「包裝長勝」大熱掄元，練者沈集成指出：「『包裝長勝』質素不俗，試閘走勢亦佳，但始終仍然得三歲稍嫌稚嫩，不過之後應該會繼續進步，路程以千四至千六最合。」而羅富全則與巴度憑「大眾開心」爆十三倍W，練者羅富全說：「『大眾開心』今仗初跑谷草，賽前亦無試谷閘，所以臨場我吩咐巴度，若起步順利可嘗試前置，結果成功一放到底，可能谷草的對手比沙田稍弱，同時場地偏軟也有幫助。」另一方面， 馬會為鼓勵員工注射新冠疫苗，防止疫情擴散，早前已經公布如果員工接受疫苗注射，每針可以獲一日半假期，如果打齊兩針，合共可以放假三天，另外還提供一對一諮詢服務，以消除員工對疫苗注射的疑慮。而馬會日前再公布，員工打完兩針疫苗，所獲的三天假期，可以現金折現，相等於每月薪金的十分一左右，進一步增加注射疫苗的誘因。記者：文傑、亨利