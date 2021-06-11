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馬場浮世繪——范高爾子嗣月尾拍賣會焦點

2021-06-11 列印
  本月二十七日舉行的香港國際馬匹拍賣會，供競投的二十二匹拍賣馬昨早在在馬會安排下，在沙田馬場一千米起步點露面供傳謀拍照。當中十二匹為南半球馬，而十匹北半球馬則是自從殿堂級騎師靳能和資深馬販 Crispin de Moubray獲委任為北半球購馬團隊後，首批引入馬匹，其中五號馬出自前世界馬王「范高爾」，成本最高，肯定備受注視。

馬場浮世繪

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