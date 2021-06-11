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馬場浮世繪——今年中籤買馬名單少於去年

2021-06-11 列印
  馬會昨午公布最新中籤買馬的馬會會員名單，今次共發出四百一十個馬匹進口許可證，包括一百三十張自購馬和二百八十張自購新馬，總數較去年少三十張，原因是申請數目僅八百九十份，比去年九百二十一份少，其中自購馬有一百七十一份申請，中籤機會甚大。新中籤人士不乏著名的大馬主，包括「美麗」系郭少明、「時時精綵」王明澤、「神駒」系余潤興，以及「加州」系梁欽聖等。

馬場浮世繪

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