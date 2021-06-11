馬場浮世繪——郭能放棄入紙望日後再客串

港府推行新冠疫苗接種計劃近四個月，迄今接種率僅約二成五，強差人意。究其原因之一，是當局初期公佈打針事故的方法不當，「開壞個頭」，一些人打針後常見反應，被形容為「異常事故」，令公眾擔心，並把個別打針後死亡的個案，未經查明成因前，即時公佈，造成「打針致死」的錯覺，試問公眾又怎會安心去接種呢？ 頭開得太差，即使所有「異常事故」或「死亡個案」必定交專家委員會審查，而所有結論均與打針無直接關係。專家亦苦口婆心地重申，「打針的好處高於風險」，但「打針出事」錯覺已深入民心，要一時三刻扭轉，難上加難。當局吸取教訓後，不再每天公佈，對不適個案，若與打針無因果關係、未確立因果關係，不逐項公佈，...

2021-06-11