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馬場浮世繪——郭能放棄入紙望日後再客串

2021-06-11 列印
  郭能剛於周一晚上獲馬會補發下季牌照申請表，但與家人開會後，他決定不會入紙。他表示兩個兒子已回英國生活愉快，而自己不希望與他們分離，所以作這艱難決定。但郭能指一家人都早已自覺是香港人，仍希望日後有機會在冬季回港客串。

馬場浮世繪

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