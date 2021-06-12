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馬場浮世繪——小組指控巴度未盡全力策騎

2021-06-12 列印
  馬會競賽董事小組，昨日在跑馬地馬場研訊室，繼續就騎師巴度於六月六日星期日沙田賽馬日，在平田讓賽中策騎「機緣巧俠」的方式進行研訊。小組進一步聽取巴度、練馬師文家良，與及「機緣巧俠」的馬主新劍俠團體的成員陳穎沁女士的證供。

  經過兩小時的聆訊，競賽小組決定指控巴度，違反賽事條例第99(2)及(6)條未盡全力策騎。指控主要內容是巴度自接近三百米處起，直至跑過二百米處時，即使在合理而又容許的情況下，未有以必要的力度及決心力策「機緣巧俠」，確保給予該駒十足爭勝機會或取得最佳名次。小組隨即將研訊押後，以便巴度回應是否承認指控。



馬場浮世繪
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