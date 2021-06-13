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頭號目標——合衷共濟無懼強手

2021-06-13 列印
　　執筆時未知賽日天氣情況，不過其實已連落了兩天的雨，令筆者想起上季同期六月七日的沙田C欄日賽，也是在連日大雨之下，出現了十級的偏差，利前領之餘，也大利貼欄，罕見地全日十場頭馬皆是貼欄轉彎！今戰跑C+3，跑道本身偏差較C欄更嚴重，所以亦隨時出現類似偏差。

　　第八場三班一二○○米。「合衷共濟」雖然只是五歲馬，但因上季取得4W4P，隨時已用盡，所以首仗確認斷纜之後，再出場場都是大冷門。無疑，此駒近四仗都未能再入三甲，但其實唞了六個月後至五月才復出，短期內跑了三仗，直至上仗才見回復前速，但因遇上內側檔位的「會長之星」亡命搶放，所以才退居貼欄第三位，不過因頭兩段步速較標準快逾0.65秒，加上本身在直路上前路未算全面望空，最終負兩身位已算有水準。



　　經密跑回勇後，今仗遇上對手速度未算太快，排九檔也有望切入領放，若場地利放，未必不及四升三的大熱門。

仲達
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