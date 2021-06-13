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勝在有方——紅鬃烈馬穩亞望冠

2021-06-13 列印
　　「紅鬃烈馬」季內七戰五次入三甲，演出甚準。季初兩度跟超級馬「好眼光」和「勝得威風」串Q，能拋離翌戰增程千四即勝之「新威煌」，屬出色亞軍。回氣一仗後轉到谷草能氣走其後贏馬之「魅力星光」和「財駿」，確認實力比一般四班中級馬稍高。剛戰回師田草千二，仍能以佳速跟虛分PPG精英串Q而氣走最近增程千四也能勝之「包裝大獎」。今次隔四星期才再出，喜見體重微升，應屬佳兆，最重要是抽得前季至今田C+3跑道勝出率達兩成而上名率近一半之黃金一檔，貼欄跟好位後穩亞望冠。

　　「全勝神駒」最近除去綁脷帶後大幅提升名次，雖然賺了外疊有利路段，但蝕了慢步速，能以終極時速21秒7衝近「明欣賞」，可跟前駒一鬥。「新威煌」此程入位後轉到千四可加添一W一P，回氣兩仗後初戴交叉鼻箍，如能克服大外檔也有贏面。



方駿暉
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