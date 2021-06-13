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伊仁絮語——理想回報再開勝門

2021-06-13 列印
　　第二場「理想回報」年屆八歲，戰鬥力難免下降，但勝在泥地性能超卓，今仗首度降落五班，應可賺取級數之利。此駒上季兩勝泥地千二，另有三次得亞，無疑是最佳出路。今季牠雖然未能取得頭馬，不過季內首八戰均能取得獎金，演出仍算穩定。今仗適逢檔佳、人強，以及對手實力減弱兼遇上弱旅，有力爭取久違了的頭馬。

　　第六場「威闖」今季一戰三班田草千四後上得第六，僅負於頭馬兩身位，可惜之後連番增程，演出均令人失望。今仗重戴眼罩兼縮程，求勝心意鮮明，因為牠上季尾曾於同程擊敗「線路光輝」及「智力寶」而打開在港勝門，現評分較當時更低，今次若取位順暢，應可構成威脅。



Ian
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