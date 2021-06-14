蔡約翰追番兩W 周俊樂薛恩起孖 莫雷拉三W後上封王

莫雷拉昨日憑蔡廄「風火戰駒」、羅廄「八仟師」和苗廄「超速」中三元，並且後上成為騎師王；至於蔡約翰另贏「一定讚」，鞍上人薛恩則另贏葉廄「燈胆友」，雙雙起孖。其餘周俊樂勝出容廄「都市神話」和韋廄「超能力」，同樣梅開二度。此外，賀銘年第九場犯規，被罰停賽兩日和四萬元。莫雷拉昨日三W兼後上成為騎師王，其中獨贏不足兩倍的「八仟師」在其胯下取得連捷，練者羅富全指：「臨場雖然有雨，但場地不算太軟，所以我並不擔心會影響『八仟師』的表現，最終牠也輕鬆放返。此駒一直在進步，兩出兩捷後會留待下季再戰。」莫雷拉另外兩W是勝出「風火戰駒」和「超速」，而前駒練者蔡約翰另贏「一定讚」包辦第三口孖寶。「風火戰駒」馬主衞淑莊說：「『風火戰駒』乃練馬師蔡約翰協助購入，由於牠曾經發燒和胃部出現問題，所以需要時間休息，並且先後試十多次閘才能正式上陣。本來我也擔心此駒初出兼排十檔，不過蔡約翰卻認為有機會爭勝，結果順利取勝，練馬師蔡約翰和騎師莫雷拉的功勞最大。」「一定讚」馬主代表何志豪透露：「『一定讚』早在季初階段已開始操練，可是卻因為發燒而令進度受阻，結果延至今場才能上陣，由於練馬師蔡約翰認為，此駒在泥地跑道操練時走勢甚佳，於是今仗初出便跑泥地賽，結果一戰功成，希望牠之後保持進步，繼續爭取成績。」而「超速」練者苗禮德說：「『超速』質素良好，今場升班能夠再贏乃意料中事，其體格不算強壯，所以我刻意安排每仗之間要有足夠的休息時間，今次勝後牠會提早唞暑，希望來季繼續進步，日後可以扳至更長路程發展。」至於周俊樂昨日亦起孖，先後勝出容廄「都市神話」和韋廄「超能力」，前駒練者容天鵬表示：「賽前我以為缺乏步速，『都市神話』出閘正常的話，很大機會沒有遮擋，所以我的策略是出閘慢一慢，然後順勢移入找遮擋，但牠較預期留得後，幸好臨場步速夠快，因此有利其後追，至於周俊樂的發揮值得一讚，沿途的處理都很積極。」「超能力」練者韋達則說：「我不認為『超能力』是贏在臨場場地受天雨影響，因為本來最初幾場泥地賽的賽果尚算合理，對後上馬有利，可以當第九場我旗下的『協進神駒』在直路後列未能取得寸進，我便決定改變戰略，到第十場時要求周俊樂將『超能力』移至最外疊衝刺，要完全避開前面馬匹踢起的泥沙，結果真的成功取勝。」另外，賽前評二十一分的「趣怡」昨日在泥地開齋，勝後加分應該可以逃出生天，練者蘇偉賢指：「『趣怡』是『驃騎飛』的全兄弟馬，質素不會太差，但牠來投時得十六分，而距離煞科只剩兩個多月，時間非常緊逼，幸好總算救馬成功，下季可以繼續服役，而令我很有滿足感。」記者：文傑、亨利