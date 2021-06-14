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馬場浮世繪——石哥皓楠隔兩年再贏馬

2021-06-14 列印
馬場浮世繪——石哥皓楠隔兩年再贏馬
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黃皓楠今季成績低沉，連同昨日的「天賜寶」只取得兩場頭馬，身位師傅的徐雨石賽後亦表示慚愧，因為他與皓楠上一次攜手贏馬，已經要數到二○一九年十月的「埼豐」，事隔接近兩年！而對於「天賜寶」今場勝仗，徐雨石表示：「今場不少馬匹季內已連場拼搏，反觀『天賜寶』跑得不多，體力方面有優勢，而今仗排外檔對牠來說更適合，因為其馬性不喜歡在內欄食泥，如今走三疊效果最好。」

馬場浮世繪



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