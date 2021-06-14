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馬場浮世繪——蟲草成名陳展鵬偕妻打氣

2021-06-14 列印
馬場浮世繪——蟲草成名陳展鵬偕妻打氣
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「蟲草成名」上仗爆過百W開齋，馬主米雪沒有入場，昨日此駒再度上陣，依然不見其身影，據知是因為要拍戲而缺席。不過馬主群中就見到陳展鵬偕同妻子單文柔為「蟲草成名」打氣，可惜馬兒最終只跑亞軍，二人無緣拉頭馬。

馬場浮世繪

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