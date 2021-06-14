  • 2021年6月14日 星期一
  • 31º
  • 77%
熱門： 大涌橋路屯馬線打針優惠聲夢傳奇G7峰會

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——加州星球郭能復出後首W

2021-06-14 列印
馬場浮世繪——加州星球郭能復出後首W
Previous Next

郭能沒有申請下季牌照，即是騎埋煞科便會暫別香江，而昨日他憑「加州星球」食頭胡，贏得停賽復出後的首場頭馬，賽後騎者表現非常風騷，未知是否已下定決心離港，輕裝上陣下發揮特別起勁！

馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd