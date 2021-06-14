  • 2021年6月14日 星期一
  • 31º
  • 77%
熱門： 大涌橋路屯馬線打針優惠聲夢傳奇G7峰會

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——四駒初出即贏季尾賺體力

2021-06-14 列印
馬場浮世繪——四駒初出即贏季尾賺體力
Previous Next

來到季尾階段，不少馬匹已出現疲態，反而季內跑得少或初出的新馬，體力有優勢之下紛紛抬頭，昨日便有「加州星球」、「風火戰駒」、「一定讚」和「燈胆友」一出即勝，後駒更是四十倍的大冷門，大家在季內餘下時間不妨留意此類馬匹。

馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd