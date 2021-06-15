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馬場浮世繪——霍宏聲戰罷德班七月盃來港

2021-06-15 列印
  已獲馬會簽發來季半季牌照的霍宏聲，剛於上周六在基維爾馬場策「彩虹橋」贏出千六米一級賽黃金挑戰賽，並將於下月三日再策該駒出戰屬南非全年最重要三大賽事之一的德班七月盃，之後便會啟程來港，為轉戰香江做準備。不過，他和香港馬會仍在研究航班問題，因受疫情影響，他必須先在一個地區逗留一段時間，然後才轉折來港。然而最普遍的中轉站杜拜，現階段卻不接受來自南非人入境，所以他要另找落腳地，現時可能以埃及作中轉站。

馬場浮世繪

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