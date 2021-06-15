輝灑自如——皇家雅士谷 贏馬難上難

一連五日的皇家雅士谷賽期今晚展開，這項一年一度的馬壇盛事，向來備受全球關注，除因為有八場一級賽陸續上演，最主要還是能夠在這個賽期派馬上陣，馬主都會視之為榮耀。畢竟沒有甚麼場合，能夠讓自己的愛駒可以在皇室成員面前展露才能呢！不過要在皇家雅士谷贏馬，自然也不是容易。很多賽事都是洋洋大觀有幾十匹馬報名，即可能夠出賽還需要看評分高低，也要視乎排位抽籤的運氣。因為雅士谷馬場佔地甚廣，很多時候風勢都甚猛烈，因而要在策略上作適當調整。但是不是每一位練馬師都會考慮到這一點，我則帶點懷疑。而就算想得到，能否做得到也是個疑問。所以說，馬主希望拉一場頭馬是要靠運氣之助，如想在皇家雅士谷揚威，說的更不止於運氣，簡直是要三生有幸加持。朱鎮輝